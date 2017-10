The Evil Within 2: 10€ di sconto su Amazon acquistando un DVD Midnight Factory

Fino alle 23:59 del 31 ottobre Amazon offre una nuova promozione dedicata agli amanti dell'horror: acquistando un film a scelta tra i DVD e i Blu-Rayaderenti all'iniziativa riceverete un buono sconto di 10€ da utilizzare per l'acquisto di

Per usufruire dello sconto ricorda di inserire il codice che riceverai via mail, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Per scoprire tutti i titoli che fanno parte della promozione clicca qui, tra i film aderenti all'iniziativa troviamo The Bye Bye Man, Train to Busan, Zombi, Red State, 31, Viral, Regression e Non Bussate a Quella Porta, solamente per citarne alcuni. L'offerta è valida solo fino al 31 ottobre 2017.