GameInformer USA ha pubblicato un nuovo video gameplay diche mostra 20 minuti di gioco tratti dalle fasi iniziali del nuovo survival horror di. Attenzione: il filmato contiene spoiler.

Il sequel di The Evil Within arriverà nei negozi il prossimo 13 ottobre nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di The Evil Within 2, titolo che abbiamo potuto provare recentemente nel corso di uno speciale evento stampa a Londra.