ha pubblicato oggi un nuovo set di immagini di, survival horror in arrivo il 13 ottobre. Gli screenshot permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai nemici e ai principali personaggi dell'avventura.

The Evil Within 2 è il sequel di uno dei survival horror più interessanti degli ultimi anni, nato dalla mente di Shinji Mikami, papà della serie Resident Evil. Il gioco è atteso per il prossimo 13 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, recentemente il publisher ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati per la versione Windows.



Aspettando The Evil Within 2, vi rimandiamo al nostro speciale Le Regole dell'Orrore. Buona lettura!