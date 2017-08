The Evil Within 2: cinque minuti di gameplay incentrati sulla Guardiana

hanno pubblicato un nuovo video gameplay di, incentrato sul personaggio della, che incontreremo all'inizio del secondo capitolo.

Dopo averla intravista brevemente nei trailer, la recente demo di The Evil Within 2 è stata la nostra prima vera occasione di vederla all'opera in un incontro ravvicinato, e chi parteciperà al PAX West potrà incontrarla di persona. Ammirate il suo primo incontro con Sebastian nl video che trovate in apertura della notizia. Siete pronti ad affrontare la Guardiana e i numerosi altri orrori che vi attendono The Evil Within 2?

The Evil Within 2 sarà pubblicato per PlayStation 4, Xbox One e PC venerdì 13 ottobre 2017. Nei panni di Sebastian Castellanos, dovrete tornare ancora una volta a immergervi nell'inferno in questo seguito dell'avvincente survival horror del 2014, nato dalla mente di Shinji Mikami. Affrontate creature distorte in luoghi dominati dal terrore e lottate contro i vostri peggiori incubi in una corsa contro il tempo per salvare vostra figlia.