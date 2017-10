The Evil Within 2: come cambiare difficoltà e sbloccare la modalità Classic

Se state giocando per la prima volta a, assicuratevi di selezionare il grado di sfida più appropriato. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come cambiare il livello di difficoltà e come sbloccare la modalità "Classica".

Avviando il gioco per la prima volta, sarà possibile scegliere fra 3 livelli di difficoltà differenti, ognuno caratterizzato da condizioni particolari:

Casual - il livello di difficoltà suggerito dagli sviluppatori, l'ideale per chi non vuole perdere tempo con la gestione dell’inventario, dal momento che sarà del tutto assente. I drop saranno più frequenti e i nemici più facili da eliminare (sarà presente anche il supporto alla mira assistita). Inoltre avrete a disposizione l'abilità di sfuggire ai nemici, il che renderà l'esperienza di gioco meno punitiva.

- il livello di difficoltà suggerito dagli sviluppatori, l'ideale per chi non vuole perdere tempo con la gestione dell’inventario, dal momento che sarà del tutto assente. I drop saranno più frequenti e i nemici più facili da eliminare (sarà presente anche il supporto alla mira assistita). Inoltre avrete a disposizione l'abilità di sfuggire ai nemici, il che renderà l'esperienza di gioco meno punitiva. Sopravvivenza - la scelta perfetta per gli amanti dei survival horror che cercano un grado di sfida non particolarmente elevato. Le risorse saranno limitate, ma trovarne di nuove non sarà molto faticoso. Anche in questo caso sarà presente il supporto alla mira assistita.

- la scelta perfetta per gli amanti dei survival horror che cercano un grado di sfida non particolarmente elevato. Le risorse saranno limitate, ma trovarne di nuove non sarà molto faticoso. Anche in questo caso sarà presente il supporto alla mira assistita. Incubo - stando alle parole degli sviluppatori, questo livello di difficoltà si colloca tra Sopravvivenza e Incubo del primo capitolo. Le risorse saranno molto limitate e sarete obbligati a ricorrere al crafting in diverse occasioni. La mira assistita verrà disattivata.

Cercate di scegliere il livello di difficoltà più appropriato in base alla vostra esperienza con i survival horror. Nel caso foste indecisi tra due opzioni, vi suggeriamo di scegliere quella più alta, visto che il gioco vi permetterà di cambiare difficoltà nel bel mezzo dell'avventura, ma soltanto verso il basso. Questo significa che se avete iniziato a Sopravvivenza, allora potrete cambiare il livello di difficoltà a Casual, ma non a Incubo.

Infine, completato il gioco per la prima volta, sbloccherete una nuova modalità denominata "Classica". Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo livello di difficoltà, decisamente più estremo rispetto alle tre varianti standard, caratterizzato dalle seguenti restrizioni:

Il salvataggio automatico non sarà disponibile durante la partita

Si potrà salvare la partita per un massimo di 7 volte

Nessun potenziamento per Sebastian o per l'equipaggiamento, dovrete affrontare l'intera avventura con le statistiche iniziali, senza la possibilità di evolverle

Come suggerisce il nome, la modalità Classica di The Evil Within 2 si presenta come un'esperienza survival horror senza compromessi, un livello di difficoltà particolarmente punitivo che metterà a dura prova le vostre abilità. Non a caso, potrete giocarla soltanto ad avventura ultimata, una volta che avrete preso abbastanza confidenza con il gioco e con le meccaniche. Raccoglierete questa sfida?