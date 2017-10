The Evil Within 2: guida a come guarire e ripristinare la salute di Sebastian

Ini nemici possono essere molto aggressivi, e se non presterete attenzione finiranno per ridurvi in fin di vita. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come curare e ripristinare la salute di Sebastian Castellanos nel nuovo survival horror di

Esattamente come nel primo capitolo, in The Evil Within 2 potrete contare sulla rigenerazione automatica della salute, un sistema che vi permetterà di ripristinare una porzione della vostra energia vitale nell'arco di pochi secondi. Ogni volta che la barra della salute diventerà rossa, infatti, questa inizierà a rigenerarsi fino a un certo livello indicato da un marcatore. Tutto quello che dovrete fare sarà attendere pochi istanti cercando di rimanere al sicuro, lontani dalle minacce nemiche.

Come vi abbiamo spiegato, la rigenerazione automatica consente di recuperare soltanto una porzione della salute, me nell'arco dell'avventura sentirete il bisogno di ripristinarla completamente. Per farlo dovrete utilizzare i kit medici o le siringhe che troverete in giro, selezionandole dall'inventario ogni volta che ne avrete bisogno. Dal momento che il gioco lo consente, vi consigliamo di mappare la selezione dei kit medici sul d-pad, in modo da utilizzarli il più rapidamente possibile anche nelle situazioni più concitate.

Infine, avrete la possibilità di ripristinare tutta la salute anche nelle safe house. Ognuno di questi rifugi sicuri, inclusa la stanza di Sebastian, conterrà al suo interno una macchina per il caffè. Per ripristinare la salute vi basterà interagire con la macchina e bere il caffè. Ma ricordate: ogni volta che avrete consumato una tazza, alla macchina serviranno 20 minuti per servirvene un'altra.

Tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato, naturalmente, saranno più o meno sensibili al grado di sfida che avrete selezionato. Per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra mini-guida sui livelli di difficoltà presenti in The Evil Within 2.