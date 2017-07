The Evil Within 2: confermato il supporto a Xbox One X

Similmente a quanto vi abbiamo riferito in precedenza nei riguardi di, anchesupporterà la potenza aggiuntiva di, la console premium chelancerà sul mercato il prossimo 7 novembre.

Sulle pagine Microsoft è stato citato il nome dell'horror game, ora affiancato dai tag “4K Ultra HD”, “Xbox One X Enhanced” e “HDR” (una feature, quest'ultima, che sarà presumibilmente disponibile anche su Xbox One S). Attendiamo che Bethesda possa condividere informazioni più precise in merito.

The Evil Within 2 sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 13 ottobre. Recentemente, è stata pubblicata una lunga sessione di Q&A in cui Bethesda ha rivelato numerose informazioni sulla trama del gioco.