The Evil Within 2: come gira su PS4, nessun supporto per PlayStation 4 Pro

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi delle versioni PS4 e PS4 Pro di, scoprendo che il gioco non presenta ottimizzazioni di alcun tipo per

Il gioco presenta un comparto tecnico migliorato rispetto al primo capitolo, in particolar modo DF ha apprezzato i tempi di caricamento inferiori, nonostante le aree siano nettamente più vaste che in passato. Anche le texture appaiono più nitide e pulite, restituendo in generale un buon feeling dal punto di vista estetico.

The Evil Within 2 gira a 1080p su PlayStation 4 Standard e Pro, senza possibilità di sfruttare le potenzialità di PS4 Pro. Non ci sono differenze estetiche di alcun tipo tra le due piattaforme, il gioco mantiene i 30 fps stabili (framerate bloccato) su PS4 Pro in Boost Mod mentre sul modello standard si notano lievi cali in particolar modo durante le cutscene.

Per saperne di più sulla nuova produzione Bethesda vi rimandiamo alla nostra recensione di The Evil Within 2, disponibile da oggi nei negozi su PC, PS4 e Xbox One.