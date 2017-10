The Evil Within 2 è disponibile da oggi nei negozi

annuncia cheè disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Il gioco, diretto dal game designer John Johanas connelle vesti di produttore del gioco e supervisore creativo porta la serie a un nuovo livello con il suo unico mix di brividi psicologici e survival horror.

Inoltre all’oscura mente del compositore Masatoshi Yanagi si deve la colonna sonora di The Evil Within 2 disponibile da oggi su Spotify, iTunes e Amazon

“Con The Evil Within 2 abbiamo voluto dare ai fansun valido motivo per ritornare nel mondo dello STEM, un luogo infernale che nessuno intende nuovamente visitare”, ha dichiarato John Johanas, Game Director di Tango Gameworks. “Per il sequel abbiamo utilizzato un approccio ancora più aperto per incoraggiare una maggiore libertà di esplorazione e consentire ai giocatori di scegliere in modo in cui giocare. I giocatori dovrebbero davvero prepararsi per sopravvivere.”

Nei panni di Sebastian Castellanos, dovrai immergerti nuovamente in un'esperienza infernale nel seguito dell'acclamato survival horror del 2014 creato dalla mente di Shinji Mikami. Combatti creature distorte in ambienti spaventosi e affronta i tuoi peggiori incubi nel tentativo di salvare tua figlia.