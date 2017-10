The Evil Within 2 Guida: come trovare gli 8 Easter Egg nascosti nel gioco

In questa mini-guida divogliamo spiegarvi come scovare gli Easter Egg contenuti nel gioco. Il nuovo survival horror di, infatti, contiene 8 oggetti nascosti dedicati ad altri titolicome Dishonored e DOOM: ecco come trovarli tutti.

Gli Easter Egg sono sparsi in giro per Union, nascosti con una certa cura all'interno delle ambientazioni, ma per scovarli tutti vi basterà seguire le indicazioni riportate di seguito. Una volta raccolti, gli oggetti potranno essere visualizzati nell'ufficio di Sebastian, dove potrete tenere sotto traccia la vostra collezione.

Maschera di Corvo (Dishonored)

Il primo Easter Egg si trova nel Capitolo 3, all'interno di un treno abbandonato. Guardatevi bene intorno, facendo attenzione ai nemici e alle trappole, e cercate di individuare un vagone con resti di corpo sul pavimento e diversi topo nei dintorni. La Maschera di Corvo si trova su un sedile in fondo al vagone.

Panzerhund (Wolfenstein)

Sempre nel Capitolo 3, nel retro di un furgone appena fuori Treadwell Trucking troverete una cassa: rompetela e al suo interno scoverete il Panzerhund (il cane robot di Wolfenstein, per chi non lo conoscesse). Come consiglio generare vi suggeriamo di rovistare sempre nei furgoni, visto che al loro interno potrebbero contenere oggetti molto utili.

Laciarazzi (Quake)

Ancora nel Capitolo 3, sul tetto di una casa nel Quartiere Residenziale, troverete il Lanciarazzi di Quake. La casa si trova nei pressi dell'House Inn, e per raggiungere il tetto dovrete arrampicarvi da un capannone situato dietro una staccionata di ferro: ad attendervi ci sarà il Lanciarazzi. Purtroppo si tratta di una semplice replica, e per vostra sfortuna non potrete utilizzarlo per sfogare la vostra rabbia sui nemici.

Bobblehead (Fallout)

Questa volta ci spostiamo al Capitolo 6, all'interno di un deposito. Per trovare la Bobblehead di Fallout, però, servirà un pò di backtracking: non appena incontrerete per la seconda volta il Cacciatore scappate dalla sua presa, correte e dirigetevi di nuovo verso il deposito. La Bobblehead si trova all'angolo tra due colonne di casse.

Action Figure (DOOM)

Nel Capitolo 7, nei pressi del Business District, potrete imbattervi nel cadavere di un operatore Mobius. Da quelle parti ci sarà un cassonetto, situato all'angolo della strada: rovistate al suo interno e troverete l'Action Figure di DOOM.

Trofeo (The Elder Scrolls)

Poteva mancare all'appello la saga più iconica di Bethesda? Nel Capitolo 12 vi basterà controllare l'ufficio al piano di sopra: sulla scrivania troverete il Trofeo di The Elder Scrolls. Si tratta probabilmente dell'Easter Egg più semplice da rintracciare.

Tazza (Prey)

Anche questo è un oggetto molto semplice da individuare. La Tazza di Prey si trova nel Capitolo 13, dietro la scrivania della reception del Sanctuary Hotel.

Bobblehead di The Keeper (The Evil Within)

L'ultimo collezionabile è un'autocitazione, visto che riguarda il primo capitolo di The Evil Within. La Bobblehead di The Keeper si trova nella casa di Sebastian, su una mensola nel soggiorno.

Se volete anche un riferimento visivo, vi consigliamo di guardare il video riportato in cima alla notizia, seguendolo di pari passo con le indicazioni che vi abbiamo fornito nell'articolo. Se invece state per iniziare The Evil Within 2 per la prima volta, potete leggere la nostra mini-guida dedicata ai livelli di difficoltà selezionabili e ai metodi per ripristinare la salute di Sebastian.