The Evil Within 2 include la modalità 'Classica' come quarto livello di sfida

Oltre a proporre tre livelli di difficoltà selezionabili dall'inizio (Casual, Sopravvivenza, Incubo),include una modalità "Classica" come quarto livello di sfida, caratterizzata da condizioni gioco ancora più estreme. Potrà essere sbloccata portando a termine l'avventura.

Il salvataggio automatico non sarà disponibile

Si potrà salvare la partita soltanto 7 volte

Nessun potenziamento per Sebastian o per l'equipaggiamento, dovrete affrontare l'intera avventura con le statistiche iniziali

Come potete notare dalla descrizione, la modalità Classica di The Evil Within 2 metterà a dura prova le vostre abilità di giocatori survival, limitando il numero di salvataggi e negandovi la possibilità di potenziare il vostro personaggio. Per prima cosa, però, dovrete portare a termine l'avventura per almeno una volta. Cosa ne pensate?