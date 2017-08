The Evil Within 2: le nuove immagini ci mostrano protagonisti, nemici e location

ha di recente pubblicato una nuova galleria di immagini dedicate a, seguito della serie survival horror ideata in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 13 ottobre.

Le immagini, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, pongono sotto i riflettori il detective Sebastian Castellanos (protagonista del primo capitolo) e Juli Kidman (protagonista dei DLC del primo capitolo). Gli scatti permettono inoltre di dare un ulteriore sguardo alle ambientazioni che visiteremo e agli orrorifici nemici che affronteremo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Evil Within 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 13 ottobre 2017. Shinji Mikami (producer, e non direttore creativo di questo sequel) ha confermato che l'elemento centrale del gioco sarà la narrativa.