The Evil Within 2: nuovo trailer dedicato a Padre Theodore

: Avvolto nel mistero,è sempre stato un enigma... fino a ora. Insieme a Stefano,è uno dei "" umani che si sono infiltrati nel nuovo mondo dello Stem in, ed è finalmente pronto a rivelare il suo messaggio alle masse...

Giusta furia e immolazione a chiunque oserà opporsi a lui. Se vorrà avere qualche speranza di trovare Lily e fuggire dall'incubo dello STEM, Sebastian dovrà sopravvivere a questo maestro della manipolazione. Secondo la visione di Theodore, la Mobius ha perso di vista i veri obiettivi legati allo STEM. La corporazione intende utilizzare questo congegno per controllare la popolazione, mentre Theodore ritiene di essere una figura decisamente più indicata per farlo, e vede lo STEM come un metodo per espandere la propria influenza. Pertanto, ha intenzione di ingannare la Mobius dall'interno, esercitando il proprio controllo non solo sulla popolazione di Union, ma anche su Sebastian.



Come Stefano, anche Theodore non agisce da solo nello STEM. Tuttavia, a differenza di Stefano, ad aiutarlo non sono creature generate da lui, bensì gli Araldi, persone comuni la cui mente è stata piegata per obbedire al suo volere. Gli Araldi sono armati di lanciafiamme e sembrano esistere esclusivamente per eseguire gli ordini di Theodore, bruciando chiunque rappresenti un ostacolo. Qualsiasi dettaglio sul suo passato porterebbe a grossi spoiler. In altre parole, dovrai affrontare il gioco per sbloccare i numerosi segreti che cela.



Nei panni di Sebastian Castellanos, dovrai immergerti nuovamente in un'esperienza infernale nel seguito dell'acclamato survival horror del 2014 creato dalla mente di Shinji Mikami. Combatti creature distorte in ambienti spaventosi e affronta i tuoi peggiori incubi nel tentativo di salvare tua figlia. The Evil Within 2 sarà disponibile dal 13 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.