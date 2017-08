The Evil Within 2: il nuovo trailer presenta il fotografo folle Stefano Valentini

ha pubblicato un nuovo trailer in italiano didedicato a Stefano Valentini, uno dei personaggi presenti nel gioco. Si tratta di un eccentrico fotografo che ha smarrito la propria lucidità mentale, iniziando a provare un'attrazione compulsiva verso la morte.

Sebastian non dovrà solo combattere contro le orrende creature che lo attendono in The Evil Within 2, ma dovrà fronteggiare anche i "mostri" umani che si stanno facendo largo nel nuovo mondo dello STEM. Miserabili creature come Stefano Valentini, un artista con tendenze dark e una sconfinata immaginazione.

Dopo aver perso un occhio in un’esplosione durante il suo periodo di fotografo di Guerra, Stefano è rapidamente impazzito. La sua rinnovata "visione" lo ha portato a essere totalmente affascinato dal preciso istante in cui una persona muore - quel preciso attimo in cui, secondo la sua opinione, le persone danno il meglio di sé.



Ma il mondo reale non avrebbe mai potuto apprezzare il suo talento. Stefano era un ricercato prima di ritrovarsi nel mondo di STEM - un mondo di "pura creazione". Un mondo che avrebbe potuto modellare su misura per i suoi desideri. E Lily è la chiave per sbloccare il potenziale di questo nuovo mondo.



Ma non sarà da solo nei suoi sforzi. Nata da una fervida e immortale immaginazione e scolpita in carne e ossa, Obscura è uno dei principali capolavori di Stefano. Da qualche parte dentro Obscura vi è una storia da un’altra vita, molto prima che Stefano venisse a conoscenza dell’esistenza di STEM - una storia che dovrai scoprire da solo esplorando Union e scoprendo di più a proposito del contorto artista andando oltre gli orrori che ti danno la caccia.

Ricordiamo che The Evil Within 2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 27 Ottobre.