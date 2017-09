The Evil Within 2: un nuovo video gameplay di oltre 50 minuti

Lo youtuber Izuniy ha pubblicato un nuovo video gameplay di, tratto dall'ultima demo del gioco diffusa da. Il filmato, della durata complessiva di oltre 50 minuti, può essere visionato in cima alla notizia.

Avvertenza Spoiler: dal momento che il video mostra i primi minuti dell'avventura, vi invitiamo a guardare il filmato con cautela, visto che potrebbe contenere una serie di spoiler sulla trama di The Evil Within 2.

Giocata in modalità Survival (una via di mezzo tra Casual e Nightmare), la demo in questione ci permette di vedere i primi minuti dell'avventura, dove bisognerà vedersela con le atmosfere horror dell'ambientazione e le prime minacce nemiche. Nell'attesa che The Evil Within 2 venga pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 27 ottobre, potete gustarvi la nostra Video Anteprima del gioco.