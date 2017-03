The Evil Within 2 potrebbe essere già in fase di produzione

Buone notizie per i fan dei titoli horror:sembrerebbe essere già in fase di produzione, secondo quanto rivelato da una recente offerta di lavoro di, sviluppatore del primo capitolo diretto da Shinji Mikami.

Fatta emergere online da alcuni utenti NeoGaf, l'offerta di lavoro si riferisce a "Psycho Break 2", ovvero la denominazione con cui è conosciuto il titolo in Giappone. La software house sarebbe in cerca di personale per la traduzione e per la quality assurance; un dettaglio, quest'ultimo, che potrebbe suggerire uno stato avanzato dei lavori ed un possibile reveal all'E3 2017.

Non ci resta che attendere dunque una conferma o smentita da parte di Tango Gamerworks che, ricordiamo, non hai mai parlato ufficialmente della realizzazione di un sequel di The Evil Within.