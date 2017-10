The Evil Within 2: i primi voti della recensioni internazionali

arriverà domani nei negozi ma oggi è scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni. I primi pareri sul nuovo giocosono al momento positivi (anche se spesso non eccezionali), nelle prossime ore arriveranno sicuramente altri voti da parte delle principali testate internazionali.

Tra i primi voti troviamo quelli di Stevivor (9/10), Twinfinite (4/5), GamesRadar Plus (3.5/5) e Game Revolution (3.5/5) mentre testate come Polygon, GameSpot e IGN USA hanno segnalato di avere ancora le recensioni "in progress", i pareri definitivi saranno pubblicati nei prossimi giorni.



Le media su Metacritic è pari a 79/100, voto globale destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri. Per saperne di più sulla nuova avventura di Sebastian Castellanos vi rimandiamo alla nostra recensione di The Evil Within 2.