: Il tempo non è tuo alleato in. Nei panni diaffronterai orrori inimmaginabili per trovare tua figlia tra gli incubi dello Stem e portarla al sicuro prima che l'intero sistema collassi definitivamente intorno a te.

Oltre alle ripugnanti creature che vagano per le strade, dovrai anche combattere contro nemici quali Stefano e Theodore, individui malati che hanno reso lo Stem la loro casa degli orrori, plasmandolo secondo il proprio volere. Se questo mondo venisse completamente distrutto, non resterebbe alcuna via di fuga per Sebastian e Lily. The Evil Within 2 sarà pubblicato in tutto il mondo venerdì 13 ottobre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.