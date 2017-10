The Evil Within 2: pubblicato lo spaventoso trailer di lancio in italiano

: Per celebrare il prossimo lancio difissato per venerdi 13 ottobre, Bethesda ha pubblicato il trailer di lancio del sequel dell'apprezzato survival horror di

Nei panni di Sebastian Castellanos, affronterai orrori inimmaginabili per trovare tua figlia tra gli incubi dello STEM e portarla al sicuro prima che l'intero sistema collassi definitivamente intorno a te. Oltre alle ripugnanti creature che vagano per le strade, dovrai anche combattere contro nemici quali Stefano e Theodore, individui malati che hanno reso lo STEM la loro casa degli orrori, plasmandolo secondo il proprio volere. Se questo mondo venisse completamente distrutto, non resterebbe alcuna via di fuga per Sebastian e Lily.

Nei panni di Sebastian Castellanos, dovrai immergerti nuovamente in un'esperienza infernale nel seguito di The Evil Within, survival horror del 2014 creato dalla mente di Shinji Mikami. Combatti creature distorte in ambienti spaventosi e affronta i tuoi peggiori incubi nel tentativo di salvare tua figlia. The Evil Within 2 sarà pubblicato in tutto il mondo venerdì 13 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC.