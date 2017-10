The Evil Within 2: Requisiti minimi e consigliati per la versione PC

ha svelato i requisiti per la versione PC di, survival horror in arrivo il 13 ottobre. Il gioco diutilizza una versione modificata dell', rispetto al primo episodio sarà necessario possedere una configurazione più performante per ottenere i massimi vantaggi dal punto di vista tecnico.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320

8 GB RAM

40 GB di spazio libero su disco

GPU: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD HD 7970 3GB

Requisiti Consigliati

Sistem Operativo: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

CPU: Intel Core i7-4770/AMD Ryzen 5 1600X

16 GB RAM

40 GB di spazio libero su disco

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB/AMD RX 480 8GB

The Evil Within 2 uscirà il 13 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Cosa ne pensate dei requisiti di sistema riportati sopra?