The Evil Within 2: scoperto un easter egg dedicato a The Elder Scrolls Online

Continuano gli avvistamenti di easter egg in: dopo la, vi segnaliamo ora anche la presenza di una statuetta con il logo di

A un certo punto dell'avventura Sebastian si imbatterà in quello che viene definito come un "Simbolo Misterioso" accompagnato dalla seguente descrizione: "Ti sembra di aver già visto quest'oggetto, ma non riesci a ricordare dove o quando. In ogni caso ti piace, perciò decidi di tenerlo nella tua stanza."

Ricordiamo che The Evil Within 2 sarà disponibile dal 13 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, se volete saperne di più su Everyeye.it trovate oltre due ore di gameplay del nuovo survival horror di Bethesda.