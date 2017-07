The Evil Within 2: Sopravvivi all'orrore nel nuovo trailer del gioco

: Bethesda pubblica oggi Sopravvivi, nuovo trailer di, il prossimo survival horror sviluppato da, papà della serie Resident Evil. Il publisher ha inoltre annunciato il DLCcome bonus preordine.

Per Sebastian è una corsa contro il tempo: deve lottare per sopravvivere e trovare sua figlia Lily prima di perderla per sempre in un mondo che sta collassando nello STEM. Durante la sua ricerca, sarà tormentato dai fantasmi del passato e dalle sue insicurezze, ma non perderà mai la speranza. Determinato a salvare Lily, Sebastian scenderà nelle profondità di questo nuovo mondo dello STEM e affronterà qualunque orrore tenterà di sbarrargli la strada.



Prenota The Evil Within 2 per ricevere il pacchetto Ultima possibilità. Gli oggetti del pacchetto ti aiuteranno ad affrontare gli inquietanti nemici e a salvare tua figlia Lily. Il pacchetto Ultima possibilità contiene:

Materiali di creazione – Potenzia le tue armi, crea munizioni extra, oppure trappole per bloccare i nemici grazie a queste scorte, disponibili all'inizio del tuo viaggio attraverso Union.

Kit medici – Dovrai restare in vita per salvare Lily, e questi rifornimenti ti aiuteranno ad avventurarti nelle profondità della follia.

The Evil Within 2 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire da venerdì 13 ottobre 2017.