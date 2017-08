Il primoha riscosso un buon successo di pubblico e critica, naturale quindi chemettesse in cantiere un sequel, in arrivo il 13 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.

The Evil Within 2 riprende la storia del detective Sebastian Castellanos e ci catapulta in un mondo malato popolato da zombie e creature mutanti, pronte a tutto per di farci la pell. Riuscirai a sopravvivere alla paura?