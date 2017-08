The Evil Within 2: trapelano in rete tre nuovi video di gameplay

Nel corso delle ultime ore, sono apparsi su Streamable tre nuovi video gameplay tratti dalla demo dimostrata durante la Gamescom 2017 di Colonia.

I video, essendo leakati, non presentano una qualità ottimale; ciononostante risultano molto utili per farsi un'idea più concreta sulle meccaniche di gioco del seguito del survival horror sviluppato da Tequila Works (Shinji Mikami, ricordiamo, non ricoprirà il ruolo di director come avvenuto nel capitolo originale).

The Evil Within 2, atteso su PC, PS4 e Xbox One il 13 ottobre, vedrà l'ex detective Sebastian Castellanos andare alla ricerca della sua figlia apparentemente defunta. Il titolo presenterà aree di gioco notevolmente più vaste rispetto al passato, ed avrà alcune side quest opzionali. In combattimento, il giocatore sarà inoltre libero di scegliere fra un approccio diretto e uno più cauto e silenzioso.