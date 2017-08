The Evil Within 2: una galleria con le opere di Stefano

Per le strade dinon affronterete soltanto abomini disturbanti, ma anche alcuni umani (che forse sono ancora più pericolosi). Uno di questi è Stefano, fotografo appassionato di "bellezza non convenzionale". Si definisce un artista, e forse a un certo punto della sua vita questa definizione poteva anche essere appropriata...

Ma col tempo la mente di Stefano si è corrotta, e la sua ricerca della pura bellezza lo ha spinto troppo oltre. Stefano e le sue creazioni sono soltanto alcuni degli orrori che Sebastian si troverà ad affrontare in The Evil Within 2.

Date un'occhiata ad alcune delle opere nella galleria di Stefano (che potrete esplorare all'interno del gioco) e tenete d'occhio Bethesda.net nelle prossime settimane per ulteriori informazioni sull'uomo con l'ossessione per la "bellezza". Attenzione: queste "opere" non sono per i deboli di stomaco. D'altronde, quale altro modo di prepararvi a ciò che vi attende in The Evil Within 2?