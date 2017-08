Sequel diretto dell'ottimo horror di Shinji Mikami,recupera la stessa atmosfera malata e terrificante del precedente episodio ed introduce al gameplay alcune novità, tra cui una maggiore ampiezza delle aree esplorabili.

Per saperne di più sul nuovo survival horror targato Bethesda vi rimandiamo alla nostra prova di The Evil Within 2, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal prossimo 13 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e PC Windows.