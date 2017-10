The Evil Within 2: video confronto fra le versioni PC, PS4 Pro e Xbox One

IGN ha pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale un video-confronto fra le versioni Playstation 4 Pro, PC e Xbox One di. Potete osservare il filmato seguendo questo indirizzo

Sulle nostre pagine, Francesco Fossetti ha premiato il nuovo capitolo della serie con un 8.2, affermando che "Il racconto riesce a chiudere in maniera più convincente ed esplicita le (dis)avventure di Sebastian Castellanos, costruendo sulle fondamenta narrative gettate dal primo capitolo. Stavolta, però, il titolo ribadisce di poter camminare sulle proprie gambe, senza il bisogno di reggersi su un evidente citazionismo. [...] The Evil Within 2 si lascia giocare con piacere dall'inizio alla fine. Non cerca l'originalità a tutti i costi, e non vuole inventare niente dal punto di vista delle meccaniche di gioco, ma si presenta come un prodotto solido e coinvolgente, con qualche guizzo inaspettato e un finale intenso. Più che un incubo ad occhi aperti, è un thriller molto calcolato: un'avventura nervosa, violenta ed esplicita quanto deve, scandita da un'ottima alternanza di situazioni".