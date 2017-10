The Evil Within 2: un video mostra i tanti Easter egg nascosti nel gioco

È passato appena un giorno dalla pubblicazione di, ma i fan hanno già trovato numerosi Easter egg nascosti all'interno delle ambientazioni. Questo video realizzato da Gamespot raccoglie quelli scovati fino ad ora.

Chiaramente, se non volete rovinarvi la sorpresa e volete scoprirli senza alcun aiuto dall'esterno, sconsigliamo caldamente di proseguire con la lettura e con la visione.

Innanzitutto, completando l'avventura si sblocca l'opzione Cinematic Letterboxing, che permette di affrontare il gioco nel formato 2,35:1, considerato più "cinematografico", che aggiunge due barre nere in cima e in fondo allo schermo. In questo caso, gli sviluppatori di Tango Gameworks hanno dimostrato di avere un grandissimo senso dello humor, visto che questo era il formato utilizzato dal primo capitolo della serie, tanto criticato dai giocatori all'epoca poiché riduceva considerevolmente la dimensione delle immagini a schermo.

Un altro bonus che si rende disponibile al completamento è la Modalità Classica, intesa come quarto livello di sfida, di cui vi abbiamo già parlato. Non finisce qui, poiché nel gioco sono presenti tanti collezionabili che fanno riferimento ad altre celebri serie prodotte da Bethesda, come DOOM, Wolfenstein e The Elder Scrolls Online. In questo caso, le immagini valgono più di mille parole, per cui se non temete gli spoiler vi consigliamo di guardare il video allegato.

The Evil Within 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.