è al contempo un punto d'approdo ed un nuovo inizio per la serie di Bethesda. Il racconto riesce a chiudere in maniera più convincente le avventure di Sebastian Castellanos, ribadendo di poter camminare sulle proprie gambe, senza il bisogno di reggersi su un evidente citazionismo.

Pur ispirandosi ai canoni dei survival horror vecchio stampo, The Evil Within 2 si avvicina anche agli esponenti più moderni della categoria, allarga i confini dei livelli di gioco e tratteggia un buon sistema di progressione. The Evil Within 2 sarà disponibile da venerdì 13 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.