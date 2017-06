The Evil Within: Bethesda annuncerà presto il sequel?

Mancano ancora alcuni giorni all'inizio dell'E3 di Los Angeles, ma la rete è già a caccia di indizi per scoprire o anticipare quelli che potrebbero essere gli annunci più importanti dell'evento. Recentemente, su NeoGAF, si è parlato della possibilità che l'annuncio di un sequel perpossa essere proprio dietro l'angolo.

Ad alimentare il rumor tra gli utenti del forum NeoGAF, è stato il fatto che lo studio Tango Gameworks ha da poco aggiornato il proprio sito ufficiale, aggiungendo una nuova misteriosa pagina, che risulta al momento protetta da password, e che sembra suggerire l'arrivo di qualcosa di nuovo.

Di certo, questo rumor non giunge inaspettato: negli scorsi mesi erano circolate diverse voci in merito a un possibile sequel del survival horror di Shinji Mikami, le vendite del gioco bastavano a garantirne un secondo capitolo, e lo stesso Pete Hines aveva parlato di questa eventualità. Non ci resta che attendere la conferenza E3 di Bethesda per saperne di più.