Il publishere lo sviluppatorehanno annunciato chearriverà anche suil 12 ottobre. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer con le citazioni della stampa internazionale: lo trovate in cima alla notizia.

Per chi non lo ricordasse, The Flame in the Flood è un originale survival game uscito nel 2016 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, un titolo che ha ricevuto una buona accoglienza di critica e pubblico. La versione Switch, in arrivo il 12 ottobre, sarà disponibile soltanto nel formato digitale tramite il Nintendo eShop.

Per saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra Recensione di The Flame in the Flood.