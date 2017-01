The Flame in The Flood: data di uscita della versione PlayStation 4

(neonato team composto da ex membri di) ha annunciato chearriverà sul PlayStation Store il 17 gennaio.

La Complete Edition del gioco includerà varie novità tra cui il commento degli sviluppatori, un miglior bilanciamento del gameplay, un tema dinamico e tre avatar per il PlayStation Network. Il prezzo di The Flame in The Flood Complete Edition per PlayStation 4 non è stato ancora annunciato, al momento il titolo verrà pubblicato esclusivamente in formato digitale e non ci sono notizie riguardo al lancio di una versione per il mercato retail.