Rispondendo a una domanda su Twitter,ha confermato chesarà l'unica espansione di. Lo studio non ha infatti in programma ulteriori contenuti aggiuntivi per il gioco dopo il DLC in arrivo a novembre.

The Frozen Wilds sarà disponibile dal 7 novembre al prezzo di 19.99 euro, in alternativa sarà possibile acquistare il pacchetto in bundle con il gioco originale grazie a Horizon Zero Dawn Complete Edition, in arrivo nei negozi europei dal prossimo 6 dicembre.

Horizon Zero Dawn è uno dei giochi di maggiori successo del 2017, con oltre 3.4 milioni di copie vendute, dato aggiornato allo scorso mese di giugno.