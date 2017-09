The Game Bakers conferma: non ci sarà un sequel di Furi

Brutte notizie per coloro che speravano di vedere un seguito di: Emeric Thoa, founder e creative director diha confermato ai microfoni diche lo studio non ha intenzione di sviluppare un sequel, spiegando le motivazioni dietro questa decisione.

"Furi è nato come un gioco standalone e così rimarrà. La storia l'universo, tutto era stato concepito per essere standalone e non avere un sequel, dobbiamo essere forti e attenerci al piano. In quanto sviluppatori, dobbiamo continuare a provare a sorprendere il pubblico", queste le dichiarazioni del dirigente, che, dunque, nonostante i risultati positivi ottenuti del gioco, esclude categoricamente la produzione di un seguito.

Ricordiamo che Furi è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Gli sviluppatori vorrebbero portare il gioco su Switch ma al momento non ci sono conferme in merito.