The Golf Club 2 si presenta in questo nuovo trailer

HB Studios e Maximum Game hanno condiviso il primo trailer per la loro prossima simulazione sportiva The Golf Club 2. Il nuovo capitolo aggiunge numerose feature, come la modalità carriera, le Società, un editor di buche avanzato che comprende ambienti inediti, meccaniche di swing ridefinite e tornei oline personalizzati.

Nella modalità carriera, richiesta a gran voce dai fan, i giocatori vedranno aumentare le proprie statistiche attraverso una serie di tornei. Il proprio avatar potrà essere personalizzato tramite l’acquisto di accessori e capi d’abbigliamento, e sarà inoltre necessario gestire la propria iscrizione in una Società. I giocatori sceglieranno se creare una Società da zero oppure unirsi ad una di quelle disponibili online.

L’editor dei percorsi riceve ulteriori opzioni di personalizzazione, come il piazzamento degli astanti e la creazione di ambienti con più strati d’acqua. In aggiunta, i percorsi creati nel precedente capitolo potranno essere importati nel sequel. The Golf Club 2 è già disponibile in pre order al prezzo di 49,99$, e acquistandolo in anticipo si avrà accesso all’edizione Day 1, comprensiva dei seguenti contenuti extra:

Moneybags: Risparmia tempo ed arricchisciti velocemente grazia ad una ricompensa instantanea che ti permetterà di fare un salto in carriera;

Elite Club: Un’appariscente driver d’oro a 24 carati;

Premier Clubhouse: Ottieni l’accesso ad una prestigiosa clubhouse per te e i tuoi amici;

Heirloom Apparel: Un completo da golf vintage;

Elite Emblem: Uno stemma di classe per abbellire la propria Società;

The Golf Club 2 uscirà in estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.