The Good Life: il trailer di debutto per il nuovo progetto di Swery65

ha pubblicato il trailer di debutto di, il nuovo progetto dell'autore di. Il video ci presenta le premesse narrative della nuova avventura investigativa di Swery65: lo trovate in cima alla notizia.

Stando ai primi dettagli diffusi da White Owls, The Good Life si presenta come una nuova avventura investigativa ambientata in una località della campagna inglese autoproclamatasi la "cittadina più felice del mondo". Tuttavia, un giorno viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna deceduta in circostanze misteriose.

La protagonista è Naomi, una fotografa newyorkese che decide di indagare sul delitto. Presto scoprirà il bizzarro segreto del paese: al calar della notte gli abitanti si trasformano in gatti, ma al mattino seguente nessuno si ricorda di ciò che è accaduto. Anche la protagonista si trasformerà in un gatto nel corso della notte, permettendo al giocatore di accedere a sentieri, tetti e mansarde altrimenti irraggiungibili.

A detta di Swery65, The Good Life erediterà lo spirito di Deadly Premonition, pur proponendo una formula di gameplay completamente nuova. Al momento non sono note né le piattaforme di riferimento, né la data di lancio, ma sappiamo che il gioco riceverà una campagna di crowdfunding su Fig a partire dal 3 settembre.