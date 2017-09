The Good Life: al via la raccolta fondi da $1.5 milioni per il gioco di Swery65

, lo studio fondato dall'autore di, ha lanciato su Fig la campagna crowdfunding di, il nuovo progetto di Swery65 previsto per PC e PS4. La raccolta fondi si pone un obiettivo minimo da 1.5 milioni di dollari.

Sviluppato in collaborazione con Grounding (Crimson Dragon, Phantom Dust) e Camouflaj (Republique), The Good Life si presenta come una'avventura investigativa ambientata in una località della campagna inglese autoproclamatasi la "cittadina più felice del mondo". La protagonista è Naomi, una fotografa newyorkese che scoprirà presto il bizzarro segreto del paese: al calar della notte gli abitanti si trasformano in gatti, ma al mattino seguente nessuno si ricorda di ciò che è accaduto.

A detta di Swery65, The Good Life erediterà lo spirito di Deadly Premonition, pur proponendo una nuova formula di gameplay. Per saperne di più sul progetto, potete visitare la pagina dedicata alla raccolta fondi su Fig.

In cima e in calce alla notizia trovate un nuovo trailer, un video con il commento di Swery65 e le prime immagini ufficiali tratte dal gioco.