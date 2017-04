ha pubblicato una speciale web demo di, accessibile ora tramite il sito ufficiale del gioco da PC e smartphone. La versione di prova permette di testare le principali meccaniche dell'avventura e di risolvere alcuni enigmi.

La web demo di The Great Ace Attorney 2 è disponibile solamente in lingua giapponese, al momento non sappiamo se in futuro il publisher pubblicherà una versione inglese della stessa.

The Great Ace Attorney 2 sarà lanciato in Giappone il 3 agosto in esclusiva su Nintendo 3DS, nessuna conferma riguardo un possibile debutto del gioco in Europa e Nord America.