ha annunciato cheper Nintendo 3DS sarà disponibile in Giappone dal 3 agosto in formato digitale (5,546 yen) e retail (5,800 yen). Eventuali Collector's Edition e bonus preordini non sono ancora stati rivelati.

Al momento, non sappiamo se il sequel di The Great Ace Attorney arriverà in Occidente, il publisher non ha ancora comunicato nulla a riguardo, il gioco è apparso nel Nintendo Direct giapponese della scorsa notte ma non è stato citato nelle trasmissioni europee e americane.

Per festeggiare il quindicesimo anniversario della serie, Capcom terrà un direct incentrato su Ace Attorney sabato 15 aprile, maggiori dettagli sul futuro della saga potrebbero quindi arrivare tra poche ore.