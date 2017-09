The Guild 3 disponibile ora su Steam in Accesso Anticipato; pubblicato il trailer di lancio

Quest'oggi,hanno pubblicato suin Accesso Anticipato il loro simulatore medievale, accompagnando la pubblicazione con un primo trailer. È stata inoltre diffusa la road map dei contenuti programmati per il futuro.

L'intenzione del team di sviluppo è quella di mantenere il titolo in Accesso Anticipato per mezzo anno, anche se tale lasso di tempo potrebbe variare in base al feedback ricevuto dai giocatori. In questa prima fase, The Guild 3 sarà venduto al prezzo di 29,99 $, mentre non è ancora stato definito il prezzo finale, ovvero quando il titolo uscirà dall'Accesso Anticipato.

L'immagine che trovate in calce alla notizia mostra i contenuti pianificati da GolemLabs per il futuro del gioco sotto forma di aggiornamenti mensili.