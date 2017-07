The Idolmaster Cinderella Girls Viewing Revolution arriverà domani in Occidente

Secondo quanto riportato su PlayStation.comsarà disponibile da domani (martedì 18 luglio) sul PlayStation Store americano. Nessuna conferma al momento per quanto riguarda il lancio in Europa.

The Idolmaster Cinderella Girls Viewing Revolution è l'ultimo episodio della serie Bandai Namco disponibile in esclusiva su PlayStation VR, il gioco include alcune canzoni classiche e nuovi brani come Yes! Party Time.

Il titolo è stato pubblicato in Giappone lo scorso mese di ottobre e si appresta ora ad arrivare in Occidente, presumibilmente distribuito solamente in formato digitale. Restiamo in attesa di saperne di più sulla pubblicazione in Europa.