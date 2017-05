The Idolmaster Cinderella Girls Viewing Revolution per PS VR arriverà in Europa?

ha fatto la sua comparsa nel database del PEGI, l'ente europeo che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel nostro continente, confermando dunque il probabile arrivo del titolo in Europa.

Il gioco è stato pubblicato in Asia in versione con sottotitoli in lingua inglese lo scorso mese di aprile ma non ci sono ancora conferme per quanto riguarda la pubblicazione ufficiale nei territori PAL. The Idolmaster Cinderella Girls Viewing Revolution è il primo gioco in Realtà Virtuale della serie e permetterà ai giocatori di partecipare al concerto The Idolmaster Cinderella Girls 1st Live Wonderfull Magic esibendosi in nove diverse canzoni tra cui Onegai! Cinderella,“Star!! e Yes! Party Time.