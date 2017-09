Durante la conferenza PlayStation del Tokyo Game Show 2017,ha annunciatoper. Il gioco verrà pubblicato in Giappone il prossimo 21 dicembre.

The Idolmaster: Stella Stage rappresenta il nuovo capitolo della saga di Idolmaster: come confermato in occasione della conferenza ospitato al Tokyo Game Show 2017, il gioco arriverà in Giappone su PlayStation 4 il prossimo 21 dicembre. Al momento, tuttavia, non è stato diffuso nessun dettaglio riguardo al possibile rilascio del gioco in Europa e Nord America: rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.