The Incredible Adventures of Van Helsing II è disponibile su PS4 con il supporto a PS4 Pro

Con un nuovo trailer di lancio,ha annunciato cheè disponibile a partire da oggi anche su. Il titolo include una serie di miglioramenti tecnici su Playstation 4 Pro, tra cui la possibilità di giocare a 4K nativi.

Uscito in origine su PC nel 2014, e arrivato nel 2016 anche su Xbox One, The Incredible Adventures of Van Helsing II è finalmente disponibile anche su Playstation 4 a partire da oggi. La versione PS4 include nuove feature a livello di gameplay, nuovi trofei e un mini-game in stile tower defense. Per quanto riguardo il supporto a Playstation 4 Pro, sono previste tre differenti modalità di gioco: una a 1920x1080 di risoluzione a 60 FPS per privilegiare la fluidità, una via di mezzo a 2880x1620 a 50 FPS e infine una modalità a 4K nativi a 30 FPS.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato il nuovo trailer di lancio.