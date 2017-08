The Inpatient uscirà su PS VR il 22 novembre: ecco un nuovo story trailer

, lo studio di sviluppo dietro, ha annunciato cheuscirà suil prossimo 22 novembre. Pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia: lo trovate in cima alla notizia.

Annunciato in occasione dell'E3 2017, The Inpatient è una nuova avventura horror in realtà virtuale pensata per PlayStation VR. La vicenda sarà ambientata 60 anni prima gli avvenimenti di Until Dawn, all'interno di un sanatorio in cui il giocatore vestirà i panni di un paziente che ha perso la memoria.

L'obiettivo dell'avventura sarà far luce sugli eventi, cercando di scoprire i motivi per cui il protagonista è stato ricoverato nella struttura. Durante l'avventura si potranno effettuare diverse scelte "critiche" che influenzeranno il finale e il susseguirsi degli eventi.

The Inpatient sarà disponibile su PlayStation VR a partire dal prossimo 22 novembre.