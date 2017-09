The Invisible Hours esce il 10 ottobre su PS VR, Oculus Rift e HTC Vive

(divisione di Gamestop addetta al publishing) ha oggi annunciato la data di lancio di: il nuovo gioco di(RIME, The Sexy Brutale) uscirà il 10 ottobre su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.

The Invisible Hours è un mistery game ispirato ai grandi classici del genere, come il romanzo giallo "Dieci Piccoli Indiani" di Agatha Christie o il film "The Prestige" di Christopher Nolan. Il gioco, che prende inoltre spunto dalla storica rivalità fra Thomas Edison e Nikola Tesla, vi incarica di risolvere un misterioso caso di omicidio avvenuto all'interno di una labirintica ed enigmatica dimora.

The Invisible Hours sarà disponibile su PS VR, Oculus Rift e HTC Vive dal prossimo 10 ottobre al prezzo di 29,99 euro, in formato digitale o retail via Gamestop.