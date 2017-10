ha pubblicato oggi in Nord America, il nuovo progetto di. Il gioco era atteso per la giornata di ieri anche in Europa ma la compagnia ha comunicato che il lancio nel nostro continente è stato rimandato.

The Invisible Hours sarà disponibile in Europa dal 17 ottobre su PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift, il gioco uscirà in formato digitale e retail in vendita solamente nei negozi della catena GameStop. The Invisible Hours è un'avventura investigativa a enigmi con atmosfere ispirate ai classici del genere, il titolo sfrutta le potenzialità della Realtà Virtuale per offrire un prodotto altamente immersivo.