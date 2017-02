The King of Fighter XIV: disponibili due nuovi costumi DLC

Atlus ha annunciato l’arrivo di due costumi DLC per il suo picchiaduro: The King of Fighters XIV. I nuovi outfit sono dedicati ai personaggi di Nakoruru e Shun’ei, vestendoli rispettivamente con un’uniforme da scolara Kamuikotan ed un completo da Kung Fu.

I contenuti aggiuntivi sono già disponibili per l’acquisto sul PlayStation Store al prezzo di 1,49 € ciascuno. Dallo scorso 10 gennaio, il quattordicesimo capitolo della saga picchiaduro di SNK ha ricevuto una nuova veste grafica grazie alla patch 1.10, che ha apportato miglioramenti sia per i modelli poligonali dei lottatori che per gli effetti particellari.

The King of Fighters XIV è disponibile in esclusiva sulle console PlayStation 4.