hanno annunciato un nuovo personaggio per: si tratta di, lottatrice apparsa per la prima volta in The King of Fighter '99 Evolution. Il video riportato in cima alla notizia ci permette di vederla in azione.

Vanessa ha fatto la sua prima comparsa in The King of Fighter '99 Evolution, ma è diventato un personaggio giocabile soltanto in The King of Fighter 2000. Il trailer proposto in alto ci permette di vederla in azione su The King of Fighter XIV, dove verrà introdotta con il prossimo DLC dedicato ai combattenti.

Tra in nuovi lottatori del roster ricordiamo anche Ryuji Yamazaki. The King of Fighter XIV è disponibile in esclusiva su PS4.