The King of Fighter XIV: Whip è il primo personaggio introdotto con un DLC

ha svelato che il primo DLC didedicato ai combattenti aggiungerà il personaggio dinel roster. Il trailer ci permette di dare un'occhiata al suo aspetto e alle sue mosse: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Comparsa per la prima volta in The King of Fighter 99, Whip viene descritta dagli sviluppatori come "una lottatrice estremamente pericolosa le cui abilità con la frusta non sono seconde a nessuno". Ricordiamo che SNK presenterà altri due nuovi personaggi durante le prossime settimane: ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati. The King of Fighter XIV è disponibile esvlusivamente per Playstation 4 (sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione del gioco).